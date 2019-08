Facebook

Sujetbild © APA/AFP/Daniel Mihailescu

Eine über Facebook live übertragene Autofahrt hat in Rumänien ein tödliches Ende genommen. Eine 79-Jährige, eine schwangere Frau und ihr dreijähriges Kind starben, als ein Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit durch das Dorf Vacareni bei Galati raste, von der Straße abkam und in den Garten der Familie schoss, berichtete der TV-Sender Antena 1 am Montag. Die Großmutter und das Kleinkind waren auf der Stelle tot, die im siebenten Monat schwangere Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des BMW M6 sei mit Tempo 150 durch die Ortschaft gerast, so rumänische Medienberichte. Außerdem sei er alkoholisiert gewesen, wie die Zeitung Libertatea berichtet.

Die beiden Insassen des Autos und ein weiterer Mensch im Garten seien verletzt worden. Eine in dem Wagen angebrachte Kamera hatte die Fahrt dem Bericht zufolge gefilmt und live auf Facebook übertragen. Der Fahrer sei zunächst geflüchtet, die Polizei habe ihn kurz darauf festgenommen. Der Unfall passierte am Sonntag.

Immer wieder werden in Rumänien riskante Autofahrten gefilmt und live über soziale Plattformen übertragen. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen. Die rumänische Regierung wollte am Montag die Strafen für Autofahrer drastisch erhöhen, die während der Fahrt beispielsweise mit einem Handy telefonieren.