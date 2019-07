Seit einer Woche werden eine Mutter und ihre Tochter in Deutschland vermisst. Sonntag Abend wurde der Ehemann festgenommen. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt.

Fall in München

Seit Samstag vermisst: Maria Gertsuski (links) und ihre Tocher Tatiana Gertsuski © Polizei München

Die 16-jährige Gymnasiastin Tatiana, Spitzname Tania, wollte am Samstag in einem Shoppingcenter in Neuperlach mit ihrer Mutter ein Kleid für ein Schuljahresabschlussfest besorgen. „Um 12 Uhr hatte sie über WhatsApp mit mehreren Freunden die letzten Nachrichten ausgetauscht." Seither sind die Handys von Tania Gertsuski und ihrer Mutter Maria (41) stumm, berichtete eine enge Freundin dem deutschen Onlinemagazin FOCUS Online zuvor. Danach verlieren sich jede Spuren der beiden.

Die Polizei bestätigte gegenüber FOCUS Online Sonntagabend, dass der Ehemann der Mutter als Tatverdächtiger festgenommen wurde, wollte sich zu Details der Festnahme und möglichen Spuren und Orten, die auf eine Gewaltverbrechen hindeuten, aber nicht weiter äußern.

Maria G. ist wie ihr jetzt festgenommener Ehemann russischer Staatsbürger, Tatiana hat ebenfalls die russische Staatsbürgerschaft, wurde jedoch in Deutschland geboren und spricht beide Sprachen perfekt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um ihren Stiefvater. Vom leiblichen Vater, der ebenfalls Russe ist, hatte sich die Mutter bereits vor einiger Zeit getrennt und dann etwa vor einem Jahr und "offenbar überraschend" erneut geheiratet, erzählte eine sehr enge Freundin von Tatiana FOCUS Online.