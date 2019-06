Nur 23 von 101 dafür Parlament in Lettland sagt Nein zu eingetragener Lebenspartnerschaft

In Lettland wird es auch weiterhin keine eingetragenen Lebenspartnerschaften geben. Das Parlament in Riga lehnte am Donnerstag einen Gesetzesentwurf ab, den Abgeordnete einer liberalen und einer liberalkonservativen Regierungspartei in die Volksvertretung Saeima hatten einbringen wollen.