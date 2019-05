Göteborg-Landvetter Rauch an Bord: Flugzeug in Schweden notgelandet

Facebook

An Bord eines Passagierflugzeugs in Schweden ist kurz nach dem Start mutmaßlich Rauch entstanden. Der Airbus A320 habe deshalb am Donnerstagmorgen zum Startflughafen Göteborg-Landvetter umkehren und dort notlanden müssen, sagte ein Polizeisprecher. An Bord hätten sich rund hundert Passagiere befunden. Die Notlandung sei ohne Probleme geglückt, zu Schaden gekommen sei niemand.

Göteborg, die zweitgrößte Stadt Schwedens, liegt rund 450 Kilometer südwestlich von Stockholm im Südwesten des skandinavischen Landes. Nach Angaben schwedischer Medien hatte sich die Maschine auf dem Weg nach Stockholm befunden. Der Polizeisprecher bestätigte das zunächst nicht.