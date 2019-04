Facebook

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Ausmaß des Brandes ist verheerend. Riesige Flammen schlugen am Montagabend aus dem Dach der gotischen Kirche, die Turmspitze brach ebenso wie der Dachstuhl komplett in sich zusammen. Ein Teil der Seine-Insel, auf der die Kathedrale steht, wird seit 19.30 Uhr evakuiert Wir berichten live.

23:50 Uhr: Löschen aus der Luft wäre fatal

Der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, wies am Montagabend gegenüber der APA darauf hin, dass ein Löscheinsatz aus der Luft in jedem Fall fatal für die Kirche wäre. "Auch bei geöffnetem Dach. Das Gewicht des Wassers würde auf das Kirchengewölbe drücken", erläuterte Feiler. Das Gewölbe trage zumindest teilweise das Dach, eine Beschädigung hätte unabsehbare Folgen. Und bei Löscheinsätzen per Flugzeug oder Helikopter geht es oft um zwei bis drei Tonnen Gewicht des Löschwassers, da oft 2.000 bis 3.000 Liter Wasser auf einmal aufgebracht werden können.

23:00 Uhr: Struktur laut Sprecher vor totaler Vernichtung gerettet

Ein Sprecher der Feuerwehr hat am Montag mit einem Statement kurz vor 23.00 Uhr etwas Hoffnung geschürt: "Man kann nun sagen, dass die Struktur von Notre Dame vor der totalen Vernichtung gerettet wurde." Zugleich gab er bekannt, dass ein Feuerwehrmann schwer verletzt worden ist.

22:50 Uhr: Behörden befürchten das Schlimmste

Trotz des Einsatzes von rund hunderter Feuerwehrkräfte sei es unklar, ob der Brand am nördlichen Glockenturm gestoppt werden könne, sagte der Feuerwehrkommandant Jean-Claude Gallet. Sollte der Turm einstürzen, hätte dies unabsehbare Folgen, betonte er.

22:20 Uhr: Dramatische Analyse

"Die Schwierigkeiten bei der Brandbekämpfung sind für einen Laien kaum vorstellbar: Im Dachstuhl solcher Kirchen befinden sich Unmengen Holz", sagte der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, in der ZiB2. Die Hitze sammle sich unter dem Dach. Es werde eine riesige Dampfwolke entstehen, dann drohe eine sogenannte Durchzündung und "schlagartig der Vollbrand".

22:05 Uhr: Feuerwehr skeptisch, Ausbreitung aufzuhalten

Im Kampf gegen den verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat sich die Feuerwehr skeptisch gezeigt. Man sei sich "nicht sicher", ob die Ausbreitung des Feuers aufgehalten werden könne. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem TV-Sender BFM und anderen Medien am Montagabend auf die Frage, ob die weltberühmte Kathedrale noch zu retten sei.

21.50 Uhr: Nächsten eineinhalb Stunden entscheidend

Ein Sprecher der Pariser Feuerwehr hat am Montagabend erklärt, die nächsten eineinhalb Stunden würden entscheidend sein. Dann werde man sehen, "ob das Feuer in Notre Dame eingedämmt werden kann".

21.40 Uhr: "Es fühlt sich an wie das Ende von allem"

Zahlreiche internationale Spitzenpolitiker haben sich bestürzt vom Großbrand in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre Dame gezeigt: "Es fühlt sich an wie das Ende von allem. Europa weint", schrieb etwa Schwedens Ex-Außenminister Carl Bildt.

21.30 Uhr: Feuer hat auf Hauptturm übergegriffen



Wie die Nachrichtenagentur "AP" berichtet, hat das Feuer inzwischen auf einen der Haupttürme von Notre-Dame übergegriffen.

20:55 Uhr: Staatsanwalt ermittelt wegen Notre-Dame-Feuers

CNN berichtet, dass die Pariser Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des historischen Brandes aufgenommen hat.

20:45 Uhr: "Ich bin traurig, dass dieser Teil von uns allen brennt"

Emmanuel Macron verleiht der Trauer der Franzosen Worte.

20:40 Uhr: "Alles brennt"



"Alles brennt", sagte der Sprecher von Notre-Dame André Finot. "Von dem Dachstuhl, der zu einem Teil aus dem 19. Jahrhundert und zum anderen Teil aus dem 13. Jahrhundert stammt, wird nichts übrig bleiben". Ob die Flammen auch das Gewölbe erreichen werden, das die Kathedrale schützt, sei bislang unklar.

20:30 Uhr: Macron vor Ort

Mittlerweile ist Frankreichs Präsident Macron an der Kathedrale eingetroffen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15. April 2019

20:20 Uhr: "Man muss schnell handeln"



Auch Donald Trump hat sich zu dem Feuer geäußert: "So schrecklich, das Feuer in Notre-Dame zu sehen. Vielleicht wären fliegende Wassertanker nützlich, um das Feuer zu löschen. Man muss schnell handeln", schrieb der US-Präsident via Twitter.

20:15 Zahlreiche Schaulustige im Einsatz

Die Polizei gab zunächst keine Informationen bekannt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. Zahlreiche Löschzüge sind im Einsatz, eine große Menge schockierter Pariser Einwohner und Schaulustiger hat sich an den Ufern der Seine versammelt.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Ile de la Cite. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

