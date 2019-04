Ein Selfie, das sie drei Jahre zuvor ihrem Freund schickte, wurde Lauren Miranda, Lehrerin aus dem US-Bundesstaat New York, jetzt zum Verhängnis. Sie wurde entlassen. Jetzt kämpft sie dagegen an und verklagte die Schulbehörde auf drei Millionen Dollar - oder Job zurück.

Selfie wieder aufgetaucht und verschickt © (c) Yakobchuk Olena - stock.adobe.com

Vor drei Jahren schickte Lauren Miranda ihrem Freund ein Oben-Ohne-Selfie. Das Problem dabei: Irgendwie geriet es in die Hände von Schülern und die verschickten es. Der damalige Freund der heute 25-Jährigen arbeitete zu der Zeit auch in dem Schulbezirk.

Im Jänner wurde die Lehrerin aus dem Bundesstaat New York suspendiert, im April nun entlassen. Sie sei kein Vorbild für die Schüler, heißt es ihn der Begründung. Das Foto hatte an der Schule ihres Exfreundes die Runde gemacht, ein Schüler postete das Bild auf Social Media.

Ein Mann hätte kein Problem

Wie das Foto in Schülerhände kommen konnte, bleibt bisher offen. Jetzt wehrt sich die 25-Jährige gegen ihre Entlassung - sie hat einen Anwalt engagiert. "Jedes Mal, wenn ein Mann seine Brust zeigt, hat niemand ein Problem damit", sagt Miranda. "Aber wenn eine Frau ihre Brüste zeigt, wie es hier passiert ist, wird sie gefeuert."

Um dieses Selfie geht es © KK

Deshalb will sie den Schulbezirk in Long Island und seine Verwalter nun auf drei Millionen Dollar verklagen. Grund sei Diskriminierung. Sollte sie wieder arbeiten dürfen, sei sie bereit, auf die Anklage zu verzichten, heißt es. Gegenüber "Buzzfeed News" erklärte ihr Anwalt "Sie versuchten, sie hart zu demütigen, zu beschimpfen und zum Rücktritt zu zwingen." Die Lehrerin weigerte sich, zu kündigen. Sie galt als eine der besten Lehrer an der Schule.