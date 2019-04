Keine Couch-Potatoes mehr: Eine Realschule in Nordrhein-Westfalen setzt auf Jogginghosen-Verbot, weil Schüler aussehen "wie frisch vom Sofa".

Zu leger: Jogginghosen und Kappen sind an einer deutschen Schule verboten © (c) Halfpoint - stock.adobe.com

Nie wieder Jogginghosen im Unterricht: Eine Realschule in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, verbannte den Schlabberlook aus dem Schulalltag. Wer trotzdem auf die Hosen setzt, muss nach dem vierten "Verstoß" nach Hause gehen und sich umziehen.

Zu dem Beschluss, die Freizeitkleidungsstücke aus dem Unterricht zu verbannen, kam es, weil immer wieder Schüler in den legeren Hosen zum Unterricht an die Realschule Süd in Bad Oeynhausen gekommen seien, wie Direktorin Anja Sprengel erklärte.

Drei Mal wird verwarnt

Deshalb habe sich ein Gremium aus Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern, die sogenannte Schulkonferenz, bereits vor gut einem Jahr für die Kleiderordnung ausgesprochen. Seitdem sind Jogginghosen und Kappen im Unterricht verboten. Jeder Schüler habe drei Verwarnungen frei, heißt es. Beim vierten Mal heißt es Umziehen.

Eine Mutter soll sich laut "N-tv" zur Begründung der Jogginghosen sogar - erfolglos - auf eine angebliche Jeans-Allergie ihres Kindes berufen haben. Die Schule bereite ihre rund 500 Schüler auf das Berufsleben vor, so Direktorin Sprengel. Da sei ein "Couch-Potato-Look" nicht angebracht, "auch wenn das gerade im gesellschaftlichen Trend liege".

Wie die Zeitung "WAZ" berichtet, sollen auch immer mehr Schulen in Nordrhein-Westfalen Kleidungsvorschriften erlassen. Das Gesetz erlaubt den Schulen, solche Bekleidungsregeln festzusetzen. Diese können durch Schulkonferenzen beschlossen werden.

Schule verbannt Schlabberlook An einer deutschen Schule sind Jogginghosen seit einem Jahr verboten. Sind Sie für ein Verbot auch an unseren Schulen? Ja, unbedingt! Die Lehrer kommen ja auch nicht mit der Jogging-Hose zum Unterricht. Nein, schon wieder ein Verbot - das soll jede Familie für sich selbst entscheiden. Ist mir ganz egal - diese Debatte kann man sich sparen.