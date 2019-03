Der Mann hatte am Mittwoch Dutzende Kinder in einem Bus bei Mailand in seine Gewalt gebracht und den Wagen danach in Brand gesteckt. Das italienische Innenministerium in Rom teilte mit, dass der Busfahrer bereits wegen sexueller Gewalt und Alkohol am Steuer amtsbekannt ist. Es wird geprüft, ihm die italienische Staatsbürgerschaft zu entziehen, die er 2004 erhalten hatte, da er mit einer Italienerin verheiratet war. Inzwischen sei der zweifache Vater geschieden, hieß es.