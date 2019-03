15 Migranten an Bord wurden gerettet und in ein libysches Krankenhaus gebracht. Die genaue Zahl der Todesopfer und Vermissten sei noch unklar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Ein Schiff mit mehreren Migranten an Bord ist am Dienstag vor der Küste der libyschen Stadt Sabratha gekentert. 15 Migranten an Bord wurden gerettet und in ein libysches Krankenhaus gebracht. Die genaue Zahl der Todesopfer und Vermissten sei noch unklar, teilte die Internationaler Migrantenorganisation (IOM) in einer Presseaussendung mit.

Laut Berichten italienischer Medien, die sich auf libysche Quellen bezogen, befanden sich circa 44 Personen an Bord des gekenterten Schiffes. Die Information werde noch geprüft. Am Montag hatte das italienische Schiff "Mare Jonio" 49 Migranten gerettet. Das Schiff befindet sich vor der Insel Lampedusa und wartet auf die Landung.