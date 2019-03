Rauchsäule Bus in Stockholmer Stadtzentrum explodiert

Am Sonntag ist in der Innenstadt von Stockholm ein Bus explodiert. Zum Zeitpunkt der Explosion sollen sich keine Passagiere im Fahrzeug befunden haben.

Ein Bus explodierte in der schwedischen Hauptstadt Stockholm - Rauchsäule über Tegelbacken © APA/AFP/TT News Agency/SUSANNE K

In Stockholm hat es Medienberichten zufolge eine Explosion gegeben. Der Vorfall soll sich an der Einfahrt zum sogenannten "Klaratunneln" nahe des Hauptbahnhofs im Stadtteil Norrmalm ereignet haben. Bis zum Reichstagsgebäude der Stadt sind es von hier aus nur knapp 500 Meter, das Königsschloss befindet sich nur einige Meter hinter dem Parlament. Das Gebiet um den Explosionsort wurde weiträumig abgesperrt.

Wie die Zeitung "Aftonbladet" am Sonntag berichtete, fing der Bus nach der Detonation Feuer. Das Blatt berief sich dabei auf Angaben der Rettungsdienste.

Der Busfahrer wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war vorerst unklar. In einem Twitter-Eintrag der Polizei heißt es weiter, der Fall würde als Verkehrsunfall behandelt. Es gab keinen Terror-Verdacht.

Uppdatering kl 12.15:



Bussföraren har fått åka ambulans till sjukhus, skadeläget är oklart. Räddningstjänsten arbetar vidare med släckningsarbetet och det är fortsatt avspärrat runt olycksplatsen.



Ärendet hanteras i nuläget som en trafikolycka. https://t.co/nlYzS4VAXB — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 10. März 2019

Passagiere sollen sich zum Zeitpunkt der Explosion keine an Bord des Busses befunden haben. Bilder in schwedischen Online-Medien zeigten den komplett in Flammen stehenden Bus.

Augenzeuge berichtet

Zuerst hatte die schwedische Zeitung "Aftonbladet" über den Vorfall berichtet. Ein Augenzeuge sagte dem Blatt, der blaue Bus mit der Aufschrift "Ej i trafik" (deutsch: Nicht im Dienst) sei direkt in eine Begrenzung gefahren und daraufhin explodiert. Laut "Aftonbladet" wird der Theorie nachgegangen, dass der Bus in eine Höhenwarnung hineingefahren sein könnte, die an der Mündung eines Tunnels hing. Daraufhin soll mutmaßlich der Erdgastank auf dem Dach des Busses explodiert sein. Bestätigt war diese Theorie zunächst nicht.

Terroranschlag 2017 Stockholm hatte im April 2017 einen schweren Terroranschlag erleben müssen. Damals war ein Attentäter mit einem gestohlenen Lastwagen in die belebte Einkaufsstraße mitten in der Stadt gerast. Fünf Menschen wurden getötet, 15 verletzt. Der Täter, ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Zuletzt war am Freitag ein 46-Jähriger zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er einen Terrorangriff im Raum Stockholm geplant haben soll.

Der Vorfall hat sich im Bereich der Einfahrt zum "Klaratunneln" nahe des Hauptbahnhofs ereignet:

Bilder aus Stockholm:

Stockholm: Bus explodiert mitten in Stadtzentrum Bei einer Explosion eines Busses in Stockholm am Sonntag wurde der Fahrer verletzt. (c) AP (Tomas Bengtsson) Wie schwer die Verletzungen des Mannes waren, war zunächst unklar. (c) AP (Susanne Kivinen) Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich keine Passagiere an Bord befunden. Die Polizei ging von einem Verkehrsunfall aus und nicht von Terrorismus. (c) AP (Tomas Bengtsson) Bilder in schwedischen Medien zeigten den komplett in Flammen stehenden Bus. Dicker schwarzer Rauch stieg auf. (c) AP (Lars Schroder) Laut "Aftonbladet" wird der Theorie nachgegangen, dass der Bus in eine Höhenwarnung hineingefahren sein könnte, die an der Mündung eines Tunnels hing. Daraufhin soll mutmaßlich der Erdgastank auf dem Dach des Busses explodiert sein. Bestätigt war diese Theorie zunächst nicht. (c) APA/AFP/TT News Agency/SUSANNE KIVINEN (SUSANNE KIVINEN) 1/5