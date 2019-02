Klare Worte von Kardinal"Wir bekennen, dass wir die Schuldigen geschützt haben"

Facebook

Der Papst zelebriert eine Messe in der Sala Regia © (c) AP (Vincenzo Pinto)

Mit einem Bußgottesdienst beendeten Papst, Bischöfe und Ordensobere ihr weltweites Krisentreffen zum Missbrauch in der Kirche am Samstagabend. "Wir bekennen, dass wir die Schuldigen geschützt und die Opfer zum Schweigen gebracht haben", sprach Neuseelands Kardinal John Dew eines von fünf Schuldbekenntnissen in der knapp einstündigen Andacht in der Sala Regia des Apostolischen Palastes.

Papst Franziskus zelebriert zum Ende des ersten Gipfeltreffens im Vatikan zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche mit einer Messe in der Sala Regia. Es folgt die Ansprache des Kirchenoberhauptes, mit der die viertägige Gipfelkonferenz zum Thema Kinderschutz beendet wird. Darin will der Papst Ergebnisse der Konferenz zusammenfassen und Ausblicke auf - die von vielen Opfern und Opfernschutzverbänden vehement geforderten - weiteren Schritte geben.

Opfer machen mobil: Demonstrationen gegen Missbrauch in der Kirche An einem viertägigen Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan beteiligen sich 190 offizielle Teilnehmer. (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) Opferschutzverbände und selbst Betroffene fordern null Toleranz, was Missbrauch in der katholischen Kirche betrifft - und Aufarbeitung aller bereits geschehenen Taten. (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) Sie fordern von Papst Franziskus und den Kirchenoberen konkrete Ergebnisse am Ende der Konferenz. (c) APA/AFP/VATICAN MEDIA/HANDOUT (HANDOUT) Das Kirchenoberhaupt will die Bischöfe auf der ganzen Welt für das Problem des Missbrauchs sensibilisieren. (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO) Während in Deutschland, den USA oder Irland das Thema sehr präsent und die Aufarbeitung zumindest begonnen hat, wird Missbrauch etwa in vielen Ländern Afrikas und Asiens nicht als Problem anerkannt. (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO) Bindende Beschlüsse können die etwa 190 Teilnehmer auf der Konferenz allerdings nicht fassen, was die Betroffenen empört. (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO) Die Selbstherrlichkeit katholischer Bischöfe, die zwischen sich und dem lieben Gott nur den Papst als Kontrollinstanz sehen, soll ein Ende finden, so eine Forderung. (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO) In letzter Konsequenz geht es um nicht weniger als eine Verfassungsreform im Aufbau der katholischen Kirche. (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO) Franziskus steht selbst unter Druck, seine viel beschworene Null-Toleranz-Linie in Taten umzusetzen. (c) AP (Gregorio Borgia) Alle bisherigen Versprechungen gingen den Opferschutzverbänden noch nicht weit genug, zudem ist der Vatikan von einem geschlossenen Vorgehen weit entfernt. (c) AP (Gregorio Borgia) 1/10

Die Chefs der 114 Bischofskonferenzen weltweit und weitere rund 70 Teilnehmern führten seit Donnerstag Gespräche, um Wege zu finden, sexuelle Misshandlungen von Kindern durch Geistliche zu verhindern. Viele Vorschläge und Ideen standen zur Diskussion, bindende Beschlüsse können die Teilnehmer auf der Konferenz nicht fassen. Auch eine Abschlusserklärung war nicht vorgesehen.

Bischof Philip Naameh aus Ghana verglich seine Mitbrüder mit dem verlorenen Sohn des biblischen Gleichnisses. Wie diese hätten sie ihr Erbe verschleudert. "Wir waren zu selbstgefällig, uns mit den dunklen Seiten unserer Kirche auseinanderzusetzen", sagte Naameh in seiner Predigt.