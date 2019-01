''Umweltverbrechen''Zwölf Millionen Kubikmeter giftiger Schlamm über Häusern und Mine

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schlammlawine in Brasilien © (c) APA/AFP/MAURO PIMENTEL (MAURO PIMENTEL)

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 34 gestiegen. Rund 250 Menschen wurden nach dem Unglück in Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais noch immer vermisst, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Gouverneur Romeu Zema sagte, es sei unwahrscheinlich, noch viele Überlebende zu finden. Die Zahl der Todesopfer dürfte deshalb weiter steigen.

Mit einbrechender Dunkelheit stellten die Einsatzkräfte ihre Arbeit ein. Die Suche sollte am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt werden. Rund 200 Feuerwehrleute und 13 Hubschrauber waren an den Such- und Bergungsarbeiten beteiligt. Insgesamt wurden über 180 Menschen lebend gefunden und in Sicherheit gebracht.

Damm gebrochen

Der Damm an der Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale war am Freitag gebrochen. Der Schlamm hatte eine rot-braune Schneise in das satte Grün geschlagen und alles unter sich begraben. Hubschrauber kreisten über den Schlammmassen und suchten nach Überlebenden.

Brasilien: Tod und Zerstörung nach Schlammlawine Dutzende Tote, Hunderte Vermisste. Nach dem Dammbruch an einer Erzmine in Brasilien suchen Helfer noch immer nach Überlebenden. AFP Die Hoffnung sei allerdings nicht sehr groß, so der Gouverneur des Bundesstaates Minas Gerais Romeu Zema. AFP Der Schlamm hatte eine rot-braune Schneise in das satte Grün geschlagen und alles unter sich begraben. AFP Hubschrauber kreisten über den Schlammmassen und suchten nach Überlebenden. AFP Das Ausmaß der Katastrophe wird erst nach und nach sichtbar. AFP Rund zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm haben sich über die Anlage und die nahe liegenden Siedlungen gewälzt. AFP Lesen Sie hier mehr dazu! Klicken Sie sich durch die weiteren Impressionen! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Andre Penner) (c) AP (Leo Correa) (c) AP (Leo Correa) 1/42

Fernsehbilder zeigten dramatische Szenen: Ein Zug wird von den Massen erfasst und zerquetscht. Retter ziehen Menschen von Hubschraubern aus dem Schlamm. Ein Mann hievt seine vor Schmerzen schreiende Frau aus den Trümmern. Eine schlammverschmierte Kuh stakst zwischen Schutt, mitgerissenen Ästen und nasser Erde umher. Den Angaben der Rettungskräfte zufolge werden sowohl Arbeiter der Eisenerzmine als auch Anrainer aus der umliegenden Gegend vermisst.

Ursache noch unklar

Wie es genau zu dem Unfall kam, sei noch unklar, sagte Vale-Präsident Fabio Schvartsman. Das Bergbauunternehmen, das die Mine betriebt, wurde am Samstag mit einer ersten Strafzahlung in Höhe von 66,5 Millionen Dollar (58,5 Millionen Euro) belegt. Der Betrag wurde von mehreren Seiten bestätigt, darunter von einem Regierungsbeamten. Das Umweltministerium hatte die Strafe zuvor bekanntgegeben, aber keinen offiziellen Betrag genannt.

Analysten sagten brasilianischen Medien, weitere Strafzahlungen dürften folgen. Die Behörden des Bundesstaates haben bereits angeordnet, dass 265 Millionen Dollar auf Konten des Bergbauunternehmens eingefroren werden. Die Gelder sollen langfristig den Opfern der Katastrophe zugutekommen.

Tragedia en #Brasil:



Una represa de la minera Vale, que es la mayor exportadora de hierro del mundo, se rompió esta mañana.



La comunidad de #Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, recibió un río de desechos, por el momento se desconoce el número de víctimas. pic.twitter.com/6HZOycaqf8 — AJ+ Español (@ajplusespanol) 25. Januar 2019

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich schockiert angesichts der Katastrophe. "Der Generalsekretär ist zutiefst betrübt über den schrecklichen Verlust von Menschenleben und die erheblichen Schäden an Häusern und der Umwelt, die durch den Bruch des Damms in Brumadinho verursacht wurden", hieß es in einer Erklärung. "Die Vereinten Nationen sind bereit, die brasilianischen Behörden bei der Suche zu unterstützen". Auch Israel bot Hilfe bei den Rettungsarbeiten an.

Der Unglücksort liegt rund 450 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Die Schlammmassen hatten sich über Teile der Eisenerzmine und eines Wohngebiets gewälzt. Insgesamt ergossen sich nach Angaben von Vale rund zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm über die Anlage und die nahe liegenden Siedlungen. Dabei wurden wahrscheinlich Dutzende weitere Menschen mitgerissen.

*World Weather* Flood / mudflow in Brumadinho, Minas Gerais, Brazil today, January 25. Report via Severe Weather Planet. pic.twitter.com/jlXyXN0Dhh — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 25. Januar 2019

Schlammlawine bahnte sich kilometerlang ihren Weg

Auf Luftaufnahmen wurde das Ausmaß des Unglücks sichtbar, die Schlammlawine hatte sich kilometerweit ihren Weg gebahnt. Die braune Schlammflut erreichte auch die Wohngegend Vila Forteco und begrub teilweise ganze Häuser unter sich. Mindestens 81 Menschen wurden durch das Unglück obdachlos.

Präsident Jair Bolsonaro flog im Hubschrauber über das Unglücksgebiet und machte sich ein Bild von der Lage. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Opfern zu helfen, die Schäden gering zu halten, die Fakten zu ermitteln, für Gerechtigkeit zu sorgen und diese Tragödien für die Brasilianer und die Umwelt künftig zu verhindern", schrieb er auf Twitter.

Der rechtspopulistische Präsident steht im Ruf, den Unternehmen weitgehend freie Hand zu lassen und von strengen Umweltschutzbestimmungen wenig zu halten. Naturschutzverbände forderten eine strengere Kontrolle. "Brasilien muss die Regierungsbehörden stärken, die die wichtige Aufgabe haben, die wirtschaftlichen Aktivitäten mit hohem Risiko für Umwelt und Gesellschaft zu überwachen", sagte der Direktor der Naturschutzorganisation WWF in Brasilien, Mauricio Voivodic.

Ähnliches Unglück 2015

Im Jahr 2015 gab es in Minas Gerais bereits ein ähnliches Unglück. Bei der "Tragödie von Mariana" kam es in einem Eisenerzbergwerk zu einem Dammbruch an einem Rückhaltebecken. Damals kamen 19 Menschen ums Leben. Es gab mehrere Anklagen und Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Das damalige Betreiberunternehmen Samarco gehörte ebenfalls Vale sowie dem australisch-britischen Konzern BHP. Eine riesige Welle mit Schlamm und schädlichen Stoffen ergoss sich in angrenzende Ortschaften und kontaminierte den Fluss Rio Doce auf rund 650 Kilometern Länge, bis in den Atlantik floss die braunrote Brühe.

"Diese neue Katastrophe ist die traurige Konsequenz davon, dass die brasilianische Regierung und die Bergbauunternehmen nichts dazugelernt haben", sagte Nilo D'Avila von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Das ist kein Unfall, sondern ein Umweltverbrechen, das bestraft werden muss."

Brasilien: Schlammlawine nach Dammbruch Im brasilianischen Brumadinho in der Großregion Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais hat sich am Freitag ein Bergwerksdammbruch ereignet. (c) AP (Bruno Correia) Der Rückhaltedamm der Eisenerzmine Córrego do Feijao, betrieben vom Minenkonzern Vale, ist geborsten. (c) AP (Leo Drumond) Der Damm hat eine Kapazität von einer Million Kubikmetern an giftigem Bergwerksschlamm. 48 Gemeinden am Paraopeba Fluss sind betroffen. (c) AP (Bruno Correia) Mehrere Hundert Menschen werden vermisst, einige wurden bereits tot geborgen. (c) AP (Leo Drumond) (c) AP (Bruno Correia) (c) AP (Leo Drumond) (c) AP (Bruno Correia) (c) AP (Leo Drumond) AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/25