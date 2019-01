Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll das Teleskop aussehen, wenn es fertig ist © (c) APA

Nur zehn Zentimeter dünn, aber drei Tonnen schwer und 4,25 Meter im Durchmesser: Auf dem Werksgelände des Spezialglasherstellers Schott in Mainz ist am Montag eine ganz besondere Fracht verladen worden. Das Element ist Teil des geplanten "Extremely Large Telescope" (ELT) in Chile. Das größte Teleskop der Welt für sichtbares Licht soll 2025 in der chilenischen Atacama-Wüste in Betrieb gehen.

Bei dem nun verschickten Element handelt es sich um den Sekundärspiegel M2 für das von der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Auftrag gegebene Teleskop, wie Schott mitteilte. Er soll das Licht des gewaltigen Hauptspiegels aufnehmen, bündeln und zu einem weiteren Spiegel weiterleiten.