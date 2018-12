Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

GERMANY-CLIMATE-ENERGY-COP24 © (c) APA/AFP/GREGOR FISCHER

Der UN-Klimagipfel geht in die Verlängerung. Die ursprünglich bis Freitag angesetzten Verhandlungen werden voraussichtlich bis mindestens Samstag fortgesetzt. Was bisher auf dem Tisch liege, sei "eine gute Grundlage", reiche aber nicht, sagte die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Katowice. "Das wird eine lange Nacht. Wir werden jetzt noch sehr, sehr lange verhandeln."

Auch der polnische Umweltminister Henryk Kolwaczyk ging davon aus, dass die Beratungen am Samstag noch andauern würden. "Wir sind darauf vorbereitet", sagte er polnischen Medien.

Beim Gipfel konnten sich die knapp 200 teilnehmenden Staaten auch nach knapp zwei Wochen nicht auf ein Regelwerk zur Umsetzung der Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz 2015 einigen. Damals war beschlossen worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die bisher weltweit zugesagten Maßnahmen zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase reichen dazu aber bei Weitem nicht aus.

Klimakonferenz in Polen

Ein Konflikt auf der Konferenz ist, dass die ärmeren und vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten verlässliche und längerfristige Finanzzusagen wollen. Zudem fordern sie eine öffentlich sichtbare Anerkennung der Schäden, die Klimawandel-Folgen wie Hitze, Dürre oder Überschwemmungen anrichten.

Ex-Präsident der Malediven beklagt "geringe Fortschritte"

Vor neun Jahren machte er als Präsident der Malediven mit einer Unterwassersitzung seines Kabinetts in voller Tauchermontur auf das bedrohliche Ansteigen der Meeresspiegel durch die Klimaerwärmung aufmerksam. Jetzt leitete Mohammed Nasheed nach Jahren im Exil die Delegation seines Landes bei der Klimakonferenz in Katowice und äußerte sich enttäuscht über die "wenigen Fortschritte".

"Ich sehe, es ist immer noch dasselbe, wieder und wieder und wieder und wieder", sagte Nasheed in Kattowitz. Über Klimafragen zu reden sei das eine. "Das andere ist, wenn die Menschen nicht verstehen, wovon wir reden", klagte Nasheed und fügte hinzu: "Wenn wir nicht fähig sind, unser Verhalten binnen zwölf Jahren zu ändern, wird die Temperatur weltweit um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen." Die Riffe der Malediven würden sterben, die Korallen ausbleichen. Das hätte starke Auswirkungen auf die Küstengebiete, den Tourismus, die Biodiversität und damit auf die Ernährungssicherheit des Landes.

"Für uns findet der Klimawandel nicht in der Zukunft, sondern hier und jetzt statt", ergänzte Nasheed. Das UN-System der Verhandlungen sollte seiner Ansicht nach geändert werden. Das jetzige System ergebe "keine zufriedenstellenden Ergebnisse" und werde das auch künftig nicht tun. "Wir haben nicht den Luxus (zu warten), wir müssen handeln und zwar jetzt."

Der Meeresforscher und Umweltaktivist Nasheed war von 2008 bis 2012 der erste demokratisch gewählte Präsident der Malediven. 2015 wurde er in einem umstrittenen Verfahren wegen "Terrorvorwürfen" zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt. Ein Jahr später durfte er das Gefängnis für eine Rückenoperation in London verlassen, wo ihm Asyl gewährt wurde. Am 1. November kehrte er in seine Heimat zurück.