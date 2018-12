Vier Tote und zwei Verletzte hat ein Flugzeugunglück in Mexiko gefordert.

Ein Bild der Zerstörung in Culiacán © APA/AFP/RASHIDE FRIAS

Im mexikanischen Culiacán ist am Montag eine Cessna in ein Wohnhaus gestürzt. Auf Facebook kursiert ein Video, das den Absturz zeigt. Alle vier Insassen des Flugzeuges starben. Am Boden wurden zwei Frauen verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, war vorerst nicht bekannt.

Vom Flugzeug blieb nicht viel übrig Foto © APA/AFP/RASHIDE FRIAS