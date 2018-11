Facebook

Im süddeutschen Land Bayern soll ein 65 Jahre alter katholischer Diakon eine 15-jährige Ministrantin vergewaltigt haben. Eine entsprechende Klage sei Anfang November beim Amtsgericht München eingereicht worden, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag mit.

Der Geistliche soll sich im Mai 2018 bei einer Fahrt nach Nürnberg an der damals 15-Jährigen vergangen haben, so der Vorwurf der Ermittler. Die katholische Kirche in Deutschland beschäftigt sich seit Jahren mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in den eigenen Reihen. Dazu hatte die Bischofskonferenz Ende September eine umfassende Studie veröffentlicht. Demnach sollen zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 Kleriker 3677 Minderjährige missbraucht haben.

Zudem hatten die mit der Studie beauftragten Wissenschafter problematische Strukturen in der katholischen Kirche benannt, die Missbrauch nach wie vor begünstigen könnten - etwa die umstrittene Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit (Zölibat) und eine ausgeprägte klerikale Macht einzelner Geistlicher.