Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

170 Millionen Kameras sind derzeit in China im Einsatz © (c) APA/AFP/NICOLAS ASFOURI

Wer sich in China uneingeschränkt bewegen will, gute Jobchancen haben möchte oder bei der Bank einen Kredit bekommen will, muss sich nicht nur an Gesetze halten, sondern eine ganze Reihe weiterer Regeln beachten, die vom Staat vorgegeben sind. Jeder Bürger, so die Vision von Präsident Xi Jinping, soll in einem Sozialkredit-System erfasst sein und über ein Punktekonto verfügen. Spendet man Blut oder setzt sich ehrenamtlich für die Gemeinde ein, gibt es Pluspunkte. Geht man bei Rot über die Straße, kauft zu viele Computerspiele oder fährt gar betrunken mit dem Auto, setzt es Abzüge. Mit diesem System wird die "Verlässlichkeit" von Bürgern bewertet, wie Behörden erklären, und im weiteren belohnt oder bestraft.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.