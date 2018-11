Facebook

Anti-Antisemitismus-Demo in London: Hunderttausende gingen heuer gegen antijüdische Übergriffe auf die Straße © APA/AFP/TOLGA AKMEN

Antisemitische Schmiererei an Synagoge in Kalifornien entdeckt. – Mutmaßlicher Todesschütze von Pittsburgh plädiert auf nicht schuldig. – Scotland Yard ermittelt gegen Labour wegen Antisemitismus-Verdachts. – Vorwürfe der NS-Wiederbetätigung gegen zwei BVT-Beamte. – Studie: Deutlicher Anstieg der Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. – 44 Prozent der Ungarn glauben, dass „die Juden die Welt beherrschen wollen“.

