Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wassertanks wurden im Vorfeld befüllt © APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA

Bei Millionen Einwohnern von Mexiko-Stadt kommt seit Mittwoch kein Wasser mehr aus der Leitung. Grund sind mehrtägige Wartungsarbeiten bei der wichtigsten Wasserzufuhr - ein gigantisches Projekt, auf das die Behörden die Menschen schon seit Wochen vorbereitet hatten. Dennoch habe sich inzwischen eine regelrechte "Psychose" entwickelt, klagte der Leiter des städtischen Wassersystems, Ramon Aguirre.

Betroffen sind mehr als die Hälfte der acht Millionen Hauptstadt-Einwohner sowie drei Millionen weitere Bewohner aus dem Umland. Ihnen riet Aguirre, in den kommenden Tagen keine Wäsche zu waschen und auf Duschen oder Baden zu verzichten.

Vorsorglich blieben die Schulen geschlossen, und viele Einwohner zogen es vor, die Stadt zu verlassen: Mexiko begeht am Freitag den "Tag der Toten" und viele Unternehmen in der Hauptstadt genehmigten ihren Angestellten bereits für Donnerstag einen freien Tag.

Santa Muerte: Mexiko: Hunderte Anhänger huldigten dem "heiligen Tod" In Mexiko-Stadt haben Hunderte Anhänger anlässlich des "Día de los Muertos" ("Tag der Toten") der Schutzheiligen Santa Muerte Opfergaben gebracht. Die Menschen versammelten sich am Mittwoch am Schrein der Heiligen im Stadtteil Tepito. (c) AP (Rodrigo Abd) Santa Muerte - auf Deutsch "heiliger Tod" - wird durch ein Skelett dargestellt, das Kutten oder Frauenkleidung trägt und eine Sense in der Hand hält. (c) AP (Rodrigo Abd) Die Menschen brachten Äpfel, Süßigkeiten und Kuchen an den Schrein. Kleine Statuen der Santa Muerte wurden mit dem Agaven-Schnaps Mezcal übergossen oder mit Marihuana-Rauch aus Joints angepustet. (c) AP (Rodrigo Abd) Anhänger der Schutzheiligen, die sich besonders dankbar zeigen wollten, legten den Weg zum Schrein auf den Knien zurück. Santa Muerte wird in der Regel für Glück, Geld, Liebe und Gesundheit angerufen. In Mexiko gilt die Schutzheilige als Patron der Kriminellen, Drogenhändler und auch Mörder. (c) AP (Rodrigo Abd) Die größte Anhängerschaft findet sich in der mexikanischen Hauptstadt deshalb in den Problem-Vierteln Tepito und Ecatepec, wo die Kriminalitätsrate besonders hoch ist. (c) AP (Rodrigo Abd) Die Feierlichkeiten zum Día de los Muertos dauern in Mexiko noch bis zum 2. November. (c) AP (Rodrigo Abd) (c) AP (Rodrigo Abd) (c) AP (Rodrigo Abd) (c) AP (Rodrigo Abd) (c) AP (Rodrigo Abd) 1/10

Viele Gebäude der wohlhabenderen Viertel von Mexiko-Stadt verfügen über eigene Wassertanks, die für mehrere Tage reichen. Auch die Einkaufszentren sind dank eigener Reserven für die nächsten Tage nicht auf die städtische Versorgung angewiesen. Krankenhäuser erhalten kostenlos Wasser, und in einigen Gebieten haben die Behörden Notfall-Zisternen installiert.

Seit Wochen herrscht ein Run auf Wasser in Flaschen, die Preise für Wasser stiegen ins Astronomische. Viele Einwohner füllten alle Behälter, die sie finden konnten, mit dem wertvollen Nass.

Betroffen sind alle, die von dem dringend wartungsbedürftigen System Cutzamala abhängen. Das komplexe System versorgt einen Großteil der Hauptstadt und seiner Umgebung mit Wasser aus dem benachbarten Bundesstaat Michoacan.

40 Prozent Verlust durch leckende Rohre

Daneben nutzen die Behörden seit Jahrzehnten einen Grundwasserspeicher, der auf den Sümpfen der ehemaligen Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan errichtet wurde. Das hat Konsequenzen: In einigen Gebieten sinkt seitdem der Boden. Rund 40 Prozent des Wassers gehen zudem Schätzungen zufolge durch leckende Wasserrohre verloren.

Für viele Einwohner von Mexiko-Stadt ist die Wasserknappheit keine Premiere. Den rund 1,8 Millionen Bewohnern des Armenviertels Iztapalapa etwa wird immer wieder das Wasser abgeschaltet, sie müssen dann mit den Mengen auskommen, die ihnen Tankwagen der Stadt liefern. Auch im Umland bekommen 500.000 der 2,5 Millionen Haushalte nur unregelmäßig Wasser - und 45.000 Haushalte haben überhaupt kein fließendes Wasser.