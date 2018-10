Hat Waffe bei sich Großeinsatz in Hamburg: Mann wurde festgenommen

Psychisch auffälliger Mann hatte sich mit zwei weiteren Personen in Wohnung verschanzt.

© APA/AFP/dpa/CHRISTOPH SCHMIDT

Nach Angaben der Hamburger Polizei konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Es bestehe keine Bedrohungssituation mehr.

In der deutschen Stadt Hamburg hatte sich ein Mann in einer Wohnung verschanzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge trug er eine Waffe bei sich. Außerdem seien nach Angaben eines Polizei-Sprechers noch zwei weitere Menschen in der Wohnung im Stadtteil Wandsbek. Die Polizei war mit einer Spezialeinheit und einer Verhandlungsgruppe im Einsatz.

Unsere Spezialeinheit hat den Tatverdächtigen in der Holzmühlenstraße in #Wandsbek festgenommen. Dabei wurde niemand verletzt.

Eine Bedrohungssitaution besteht nicht mehr. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 14. Oktober 2018