Ermittlungserfolg Französischer Zoll stellt mehr als 750 Kilogramm Kokain sicher

Versteckt in einem Container: Der Wert der illegalen Ladung beträgt auf dem Schwarzmarkt mehr als 30 Millionen Euro.

Hafen von Le Havre: Französische Zollbeamte beschlagnahmten 752 Kilogramm Kokain © (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU)

Der französische Zoll hat im Hafen von Le Havre 752 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die Beamten entdeckten das Rauschgift am Freitag in einem Container aus Südamerika, wie das Haushaltsministerium am Samstag mitteilte. Der Wert der illegalen Ladung auf dem Schwarzmarkt beläuft sich demnach auf mehr als 30 Millionen Euro.

Haushaltsminister Gerald Darmanin zeigte sich erfreut über den "außergewöhnlichen" Ermittlungserfolg in der nordfranzösischen Hafenstadt und lobte die Arbeit der Zollbeamten. Die Ermittlungen in dem Fall stünden noch am Anfang, verlautete aus Polizeikreisen. Es gebe noch keine Festnahmen