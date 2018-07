Feuerwehrleute haben in einer Wohnung in der südfranzösischen Stadt Pau die Leichen von vier Erwachsenen und einem Buben gefunden.

Feuerwehrleute haben in einer Wohnung in der südfranzösischen Stadt Pau die Leichen von vier Erwachsenen und einem Buben gefunden. Die Wohnung sei voller Rauch gewesen, als die Einsatzkräfte sie am frühen Dienstagmorgen betreten hätten, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Ein Sofa habe in Flammen gestanden. Woran die fünf Opfer starben, sagte er nicht. Der Bub sei acht Jahre alt gewesen.

Möglicherweise habe sich in der Wohnung eine Familientragödie abgespielt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle. Bei den Erwachsenen handelt es sich demnach um zwei Paare. An den beiden Frauen und einem der Männer seien Gewaltspuren festgestellt worden, nicht jedoch an dem Kind. Es sei an einer Rauchvergiftung gestorben.

Eine Nachbarin erzählte der Nachrichtenagentur AFP von einem heftigen Streit, der am Morgen in der Wohnung ausgebrochen sei. Die Kriminalpolizei hat dem Bericht zufolge die Ermittlungen aufgenommen.