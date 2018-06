Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei einer Messerattacke in einer Moschee in Südafrika sind am Donnerstagfrüh zwei Menschen getötet worden © APA/AFP/RODGER BOSCH

Ein Angreifer hat zwei Menschen in einer Moschee in Südafrika erstochen. Der Unbekannte sei daraufhin von Polizisten erschossen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Donnerstagmorgen in Malmesbury in der Provinz Westkap, knapp 70 Kilometer nordöstlich der bei Touristen beliebten Metropole Kapstadt.

Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden, zitierte die südafrikanische Nachrichtenagentur ANA den Polizeisprecher Andre Traut. Der Tatort werde nach weiteren Hinweisen über die Tat abgesucht. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar.

Erst vor wenigen Wochen war es zu einem Angriff auf eine Moschee nahe Durban in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal gekommen, bei dem ein Mensch getötet wurde. Südafrika hat eine hohe Rate an Gewaltkriminalität. Jeden Tag werden rund 50 Menschen bei Verbrechen getötet.