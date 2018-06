Facebook

Trotz intensiver Bemühungen der Polizei sind bei einer Geiselnahme in Florida vier Kinder erschossen worden. Auch der Täter wurde tot in einer Wohnung in Orlando aufgefunden. Das Drama begann am Sonntag kurz vor Mitternacht, eine Frau hatte um Hilfe gerufen. Beim Eintreffen der Polizei verletzte der Mann einen Beamten schwer und verbarrikadierte sich fast 21 Stunden lang.

Bereits straffällig

Die Kinder waren eins, sechs, zehn und elf. Zwei von ihnen sollen die eigenen des Täters sein, zwei die seiner Freundin, berichteten der TV-Sender CNN und andere Medien unter Berufung auf die Polizei. Was den Mann in dem Apartmentkomplex zu seiner Tat trieb, war zunächst unklar. Er hat nach Informationen des "Orlando Sentinel" eine kriminelle Vorgeschichte, wurde immer wieder wegen häuslicher Gewalt straffällig. Gerichtsunterlagen zufolge versuchte er einmal, während eines Streits ein Haus niederzubrennen. Bei einem anderen Vorfall griff er eine Frau mit einem Messer an, die ihr Kind auf dem Arm hatte. Er war mehrfach festgenommen worden.

Um 23.45 Uhr (Ortszeit) war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Die Freundin des Mannes hatte sich in ein nahegelegenes Restaurant geflüchtet. Als die Beamten bei dem Apartment eintrafen, wurde einem der Polizisten ins Auge geschossen. Am Dienstag hieß es, sein Zustand sei kritisch, er werde aber überleben. Nachbarn mussten während des Polizeieinsatzes ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei berichtete bei einer Pressekonferenz, dass sie ständig Kontakt mit dem Geiselnehmer gehabt habe. Sie wollte ihm sogar ein besseres Telefon zukommen lassen, um die Kommunikation zu erleichtern. Bei der geplanten Übergabe hätten die Polizisten die Leiche eines Kindes gesehen.

"Wir haben uns um eine friedliche Lösung bemüht", sagte Polizeichef John Mina. Leider sei es zu einem tragischen Ende gekommen. Der 35-Jährige habe die Kinder getötet, danach erschoss er sich in einem Kasten . Wie lange die Kinder schon tot waren, als die Polizisten schließlich in die Wohnung eindrangen, war unklar