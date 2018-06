Straßen verwandelten sich in reißende Bäche, eine Stiege in einer Bahnhofsunterführung wurde zum Wasserfall. Auf einzelnen Plätzen in der Innenstadt wurden Pflastersteine weggeschwemmt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuletzt erlebte die Schweiz im Juni 2013 ähnliche Überschwemmungen (Basel) © EPA

Heftige Gewitter mit sintflutartigem Regen haben am späten Montagabend in Teilen der Westschweiz gewütet. In Lausanne wurden mehrere Straßen, Wohnhäuser und Geschäfte überschwemmt. Die Unterführung des Bahnhofs lief mit Wasser voll. Mehrere Bahnlinien sind unterbrochen. Auf Fotos und Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie sich Straßenzüge in reißende Bäche verwandelten.

Die Lausanner Polizei konnte in der Nacht auf Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-sda zunächst keine Angaben zum Ausmaß machen. Laut Medienberichten kam es zu dutzenden Notrufen. Über Verletzte lagen keine Angaben vor.

Auf einzelnen Plätzen in der Innenstadt wurden Pflastersteine weggeschwemmt. Menschen standen wadentief im Wasser. Eine Stiege der Lausanner Bahnhofsunterführung glich vorübergehend einem Wasserfall.

Wegen Unwetterschäden waren in den Kantonen Waadt und Freiburg am Dienstag in der Früh mindestens drei Bahnlinien unterbrochen. Betroffen waren Strecken zwischen Estavayer-le-Lac und Payerne, zwischen Payerne und Freiburg sowie die Strecke Freiburg-Murten. S-Bahnzüge wurden durch Busse ersetzt.

Vorübergehend waren auch Straßen in der Region unpassierbar. Zwischen Bulle und Freiburg wurden Kantonsstraßen gesperrt, weil sie verdreckt waren. Nach Angaben von MeteoSchweiz gingen bei Lausanne gegen Mitternacht 14,5 Millimeter Regen pro Stunde nieder. Der Wetterdienst hatte für die Region eine Warnung der Stufe 3 herausgegeben. Das entspricht der mittleren von fünf Gefahrenstufen.