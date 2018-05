Facebook

Guam im Pazifik © APA/AFP/MAR-VIC CAGURANGAN

Ein Erdbeben der Stärke 5,6 hat am Dienstag die Pazifikinsel Guam erschüttert. Nach Medienberichten lag das Zentrum des Bebens südöstlich der Insel in einer Tiefe von rund 16 Kilometern. Über eventuelle Opfer oder Schäden in dem US-Außengebiet lagen zunächst keine Informationen vor.