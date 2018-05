"Gott hat dich so geschaffen und liebt dich so wie du bist", soll der Papst zu Juan Carlos Cruz gesagt haben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Papst Franziskus © APA/AFP/VINCENZO PINTO

Es sind ungewöhnliche Worte für ein Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche: "Gott hat dich so geschaffen. Gott liebt dich so wie du bist. Der Papst liebt dich so wie du bist und du solltest dich selbst lieben und dir keine Gedanken darüber machen, was andere sagen."

Das soll Papst Franziskus dem Chilenen Juan Carlos Cruz in Bezug auf seine Sexualität gesagt haben, berichtet CNN. Cruz ist schwul und war im April im Vatikan zu Gast. Er war in seiner Kindheit von einem Priester in Chile missbraucht worden. Cruz ist einer von vielen. Vergangenen Freitag haben alle Bischöfe Chiles ihren Rücktritt aufgrund des Missbrauchsskandals angeboten.

Die toleranten Worte Franziskus zu Cruz' Homosexualität wären eine Abkehr von der bisherigen Position der Kirche. Cruz gab selbst an, der Papst habe gesagt, Gott hätte ihn schwul gemacht und seine Sexualität würde keine Rolle spielen.

Vom Vatikan gab es dazu keine offizielle Stellungnahme.

Juan Carlos Cruz Foto © AP