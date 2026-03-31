In Deutschland ist Behördenangaben zufolge erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder in Deutschland ausgebreitet hat. „Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung 1998“, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, nachdem am Montag mutmaßlich ein Wolf in Hamburg eine Frau gebissen hatte.

Der Wolfsangriff auf die Frau in Hamburg-Altona hat sich nach Angaben der Umweltbehörde in einer Einkaufspassage ereignet. Es habe sich um das Tier gehandelt, das in den Tagen zuvor im Westen der Stadt gesichtet worden sei. Es habe in der Passage in der Großen Bergstraße eine Passantin gebissen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, ein Rettungswagen habe die Frau in eine Klinik gebracht. Nach dpa-Informationen hat sie das Spital noch am Abend nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Wolf drang zuvor in Supermarkt ein

Zuvor soll der Wolf laut der Hamburger Umweltsenatorin Katharina Fegebank auch in einen Supermarkt eingedrungen sein. Das Tier sei bereits am Samstag in Hamburg gesichtet worden, am Sonntag habe die Behörde davon erfahren. Bis Montagabend habe der Wolf das arttypische scheue Verhalten gezeigt. „Gestern Abend kam es dann zu einer unerwarteten und auch sehr überraschenden Verhaltensänderung“, sagte Fegebank. Das Bundesnaturschutzgesetz verbiete den präventiven Abschuss eines streng geschützten Tieres, betonte sie. Eine aktive Treibjagd wäre ein unkalkulierbares Risiko gewesen. Es hätte zu Unfällen oder Panikreaktionen kommen können. Zum weiteren Umgang mit dem gefangenen Wolf sagte die Umweltsenatorin: „Wir werden sehr zeitnah eine Lösung finden.“

Wolf wurde in Wildtierstation in Niedersachsen gebracht

Nach dem Vorfall am Montag sei der Wolf bis an die Binnenalster geflüchtet. „Durch die enge Zusammenarbeit und das professionelle Eingreifen aller Beteiligten konnte das Tier am späten Abend an der Alster erfolgreich gesichert werden“, erklärte ein Sprecher. Am Anleger an der Binnenalster zog die Polizei das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Vorabend schilderte. Die Behörde sprach den Einsatzkräften ihren Dank aus.

In dieser Hamburger Einkaufspassage hat der Vorfall stattgefunden © APA/dpa/Marcus Brandt

Der eingefangene Wolf wurde in eine Wildtierauffangstation in Niedersachsen gebracht. Dort habe er ein „neues vorläufiges Zuhause“ gefunden, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde am Dienstag. „In Absprache mit Tierschutzexpertinnen und -experten wurde entschieden, dass der Wolf vorläufig in einer Wildtierauffangstation in Niedersachsen unterkommt.“ Um welche Station es sich handelt, sagte er nicht. Es sei auch nicht klar, ob der Wolf dort dauerhaft bleiben könne.

Jungtier wohl versehentlich durch Hamburg gelaufen

Das Tier soll ein noch recht junger Wolf sein. „Nach Experteneinschätzung handelt es sich bei dem Tier höchstwahrscheinlich um einen Welpen in der Abwanderungsphase von seinem Rudel“, hatte die Umweltbehörde am Montag mitgeteilt. In dieser Phase legen die Tiere meist weite Strecken zurück. Auf der Suche nach einem eigenen Revier sei der Wolf wohl „versehentlich so weit in das Stadtgebiet gelaufen“, dass er nun nach einem Weg aus der Stadt suche. Rund 150 Jahre lang galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. Erst nach dem Mauerfall kamen mehrere Tiere über Polen nach Deutschland zurück. Heute streifen Wölfe durch die Wälder zahlreicher Bundesländer.