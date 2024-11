In der vergangenen Woche wurde eine Banane, die mit Klebeband an einer Wand fixiert wurde, um stolze 6,2 Millionen Dollar erstanden – umgerechnet sind das knapp 5,9 Millionen Euro. Dabei handelt es sich natürlich nicht um irgendeine Banane, sondern um das ikonische Werk „Comedian“ des Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan. Glücklicher Besitzer der Schalenfrucht ist der chinesische Krypto-Unternehmer Justin Sun.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Da es sich um ein echtes Lebensmittel handelt, kann sie naturgemäß nicht ewig an der Wand kleben bleiben. Der Künstler selbst rät, die Banane an der Wand alle zwei bis drei Tage zu ersetzen. Grund genug für den Besitzer, das Verspeisen der Banane medienwirksam zu inszenieren. „Außerdem werde ich in den kommenden Tagen die Banane als Teil dieser einzigartigen künstlerischen Erfahrung persönlich essen und damit ihren Platz in der Kunstgeschichte und der Volkskultur würdigen“, schreibt der Kryptomogul auf der Social-Media-Plattform X. Der Käufer, ein chinesischer Krypto-Unternehmer namens Justin Sun, erwarb also eher die Idee Cattelans mit einem Zertifikat, statt die Banane und das Klebeband selbst.

Ursprünglicher Preis für Bananen-Kunstwerk: 120.000 Dollar

Der für seine häufig skurrilen Skulpturen bekannte Cattelan hatte die Bananen-Installation ursprünglich 2019 auf der Art Basel Miami Beach vorgestellt und einen Preis von 120.000 Dollar festgesetzt. Der amerikanische Aktionskünstler David Datuna riss die Banane daraufhin von der Wand und aß sie. Einige Jahre später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Museum in Südkorea, wo ein Kunststudent die Frucht von der Wand nahm, schälte, aß und die Schale dann wieder an die Wand klebte.