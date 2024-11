Auf Menorca ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, darunter vier Kinder. Das Auto prallte in der Nähe von Mahón gegen eine Mauer. Die Ursache wird noch untersucht.

Auf der spanischen Baleareninsel Menorca ereignete sich ein tragischer Unfall, bei dem sechs Menschen ihr Leben verloren. Wie das Online-Portal „Menorca al día“ unter Berufung auf den Rettungsdienst berichtete, handelte es sich bei den Opfern um zwei Erwachsene und vier Kinder im Alter zwischen neun und 16 Jahren.

Der Unfall geschah am Samstagabend gegen 20 Uhr nahe einem Industriegebiet in der Inselhauptstadt Mahón. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Laut dem TV-Sender RTVE waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Es wird vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte.

Der Wagen wurde von einem 56-jährigen Einheimischen gesteuert, dessen 16-jährige Tochter ebenfalls im Auto saß. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 46-jährige Frau, ebenfalls eine Bewohnerin der Insel. Tragischerweise waren auch ihre drei Kinder, zwei neunjährige Jungen und die elfjährige Tochter, im Fahrzeug. Alle Insassen kamen bei dem Unfall ums Leben. Weitere Einzelheiten von der Polizei liegen bislang nicht vor.