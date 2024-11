Zwei tote Babys sind in der Nacht auf Montag in Wittenberg im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gefunden worden. Die tatverdächtige Mutter wurde vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Es wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts durch Unterlassen gegen die 29-Jährige ermittelt. Die Zwillinge waren am Montag entdeckt worden.

Nach dem Hinweis einer Zeugin hatte die Polizei am Abend die Wohnung der Beschuldigten aufgesucht. Bei der Begehung seien die Leichname zweier Säuglinge gefunden worden, hieß es.

Mädchen waren bei Geburt lebensfähig

Die 29-Jährige war den Angaben zufolge einige Stunden zuvor mit starken Unterleibsschmerzen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden, den sie laut „Bild“ selbst alarmiert hatte. Dort sei festgestellt worden, dass sie zuvor im fortgeschrittenen Stadium schwanger gewesen war und entbunden hatte.

Eine Verwandte, die der jungen Frau Kleidung aus deren Wohnung holen wollte, fand dort in der Badewanne in Plastiksackerl verpackt die toten Babys, wie die „Bild“ berichtet. Am Dienstag erfolgten erste Ermittlungen zur Todesursache. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab demnach, dass die Zwillingsmädchen zum Zeitpunkt der Geburt lebensfähig waren.

Richter ordnete Untersuchungshaft an

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau stellte am Dienstag Haftantrag gegen die 29-Jährige. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Wittenberg habe dieser Untersuchungshaft angeordnet, hieß es. Die Mutter, laut Polizei eine Deutsche, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.