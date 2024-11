Ein peinlicher Fehler ist dem Spielzeugriesen Mattel bei Puppen zum Kino-Musical "Wicked" passiert: Statt der Website zum Film wurde auf in den USA verkaufte Verpackungen die Adresse einer Porno-Seite gedruckt.

„Wicked“-Puppen von Mattel für Kinder ab vier Jahren

Das Unternehmen hat die singenden Puppen kürzlich im Vorfeld des lang erwarteten Films mit Cynthia Erivo und Ariana Grande herausgebracht. Empfohlen sind die Puppen für Kinder ab vier Jahren. Der Film „Wicked“ erscheint, nachdem das Musical zwei Jahrzehnte lang als Bühnenstück die Fans begeistert hatte. Der Film spielt im Land von Oz vor Dorothy Gales‘ Ankunft aus Kansas und umfasst den ersten Akt des Musicals.

Mattel bedauerte das Versehen und empfahl Eltern, die Verpackung wegzuwerfen oder die falsche Adresse zu schwärzen. Die Website sei ungeeignet für Kinder, der Fehler werde korrigiert. Die Adresse war verkürzt angegeben. Käufer versuchten umgehend, die Puppen in der fehlerhaften Verpackung deutlich über dem Handelspreis auf Online-Handelsplattformen zu verkaufen.

Der Film „Wicked“ kommt am 12. Dezember 2024 in Österreich in die Kinos.