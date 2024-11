In der Schweiz muss das Bergdorf Brienz wegen eines drohenden Erdrutsches erneut evakuiert werden. „Brienz/Brinzauls muss sich auf eine erneute #Evakuierung vorbereiten“, teilte die zuständige Gemeindeverwaltung Albula am Samstag mit. 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt drohten talwärts zu stürzen und könnten das Dorf erreichen. Die Einwohner seien noch am Samstag um 19.00 Uhr zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Zum ersten Mal hatten die Behörden die 84 Einwohner im Mai 2023 aufgefordert, ihr Dorf zu verlassen. Einen Monat später kam es zu einem gewaltigen Erdrutsch, der die Kommune nur knapp verfehlte. Anfang Juli 2023 durften die Brienzer in ihre Häuser zurückkehren.