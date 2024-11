Da staunte ein Hausbewohner in Colorado samt seiner Katze nicht schlecht: In einem fast einminütigen Video ist zu sehen, wie ein stattlicher Elch über einen Holzzaun auf ein kleines Grundstück springt und daraufhin genüsslich einen dort stehenden Kürbis verzehrt. Die Hauskatze sitzt am Fenster, keine zwei Meter vom Elch entfernt, und schaut dem seltsamen Gast interessiert zu. Bis sie von der Fensterbank fällt und nicht mehr mitbekommt, dass sich noch ein weiterer Elch auf das Grundstück schleicht. Doch da ist der Kürbis bereits fast bis zur Gänze verspeist. Mahlzeit!

Doch sehen Sie selbst: