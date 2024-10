DNA-Untersuchungen hatten ergeben, dass es sich beim Kindsvater um den 37-jährigen Stiefvater des jetzt schon zwölfjährigen Mädchens handelt. Der Mann steht im Verdacht des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs.

Ein Haftrichter erließ am Freitag den Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in Hagen. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht, so focus.de.

Bekannt geworden war der Fall im Juni. Bei der Geburt des Kinds soll das Mädchen erst elf Jahre alt gewesen sein.