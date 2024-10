Polizei- und Feuerwehrleute in Bedford im US-Bundesstaat New Hampshire sind am Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gerufen worden: Ein Elch war in einem Swimmingpool gefangen und von einer Plane überdeckt. Anrainer verständigten daraufhin umgehend die Einsatzkräfte.

Auf einem von der Polizei aufgenommenen Video ist zu sehen, wie die Rettungskräfte die Abdeckung des Schwimmbeckens entfernen und den Elch im Wasser entdecken. Nachdem der Pool abgedeckt war, konnte sich der Elch selbst befreien und spazierte aus dem Becken in das Waldgebiet neben dem Haus.

Der Polizeichef von Bedford, Daniel Douidi, sagte in einer Erklärung, dass weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen seien. „Ich möchte die Anwohner daran erinnern, dass Elche aufgrund ihrer Größe sehr gefährliche Tiere sein können“, sagte der Polizeichef. Er schätze es, dass Rettungskräfte gerufen worden seien, um in dieser Situation zu helfen.