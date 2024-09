Bei einer Messerstecherei am Fuße der Erasmusbrücke ist am Donnerstagabend eine Person ums Leben gekommen. Ein weiteres Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Auch er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Über die Identität der Opfer und des Verdächtigen hat die Polizei vorerst keine weiteren Angaben gemacht. Es ist auch noch unklar, was der Messerstecherei vorausging.

Die holländische Zeitung Telegraaf und der öffentlich-rechtliche Sender NOS zitierten Zeugen, laut denen der Angreifer bei seiner Attacke „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben soll. Der Mann soll die Absicht gehabt haben, viele Menschen zu töten. Er soll mit zwei großen Messern bewaffnet gewesen sein und wahllos auf Menschen eingestochen haben.