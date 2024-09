Schwere Vorwürfe gegen den ägyptischen Milliardär und Vater von Lady Dianas Lebensgefährten, Mohamed Al-Fayed: Fünf ehemalige Angestellte des Luxuskaufhauses „Harrods“, dessen Eigentümer Al-Fayed jahrelang war, sagen gegenüber der BBC, sie seien von ihm vergewaltigt worden. Insgesamt hat die BBC mit über 20 ehemaligen „Harrods“-Mitarbeiterinnen gesprochen, die ihm sexuelle Belästigung vorwerfen. Mohamed Al-Fayed ist im Jahr 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben. Er war der Vater von Dodi Al-Fayed, der 1997 gemeinsam mit der geschiedenen Frau des damaligen Thronfolgers Prinz Charles, Diana, bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam.

„Spinnennetz der Korruption“

In der Dokumentation „Al-Fayed: Predator at Harrods“ des englischen Fernsehsenders wird kritisiert, dass das Luxuskaufhaus nicht eingriff und sogar dabei geholfen haben soll, Missbrauchsvorwürfe zu vertuschen. Die Vorfälle seien nicht nur in London, sondern auch in Paris, St. Tropez und Abu Dhabi passiert.

Die aktuellen „Harrods“-Eigentümer erklärten gegenüber der BBC, dass sie „zutiefst entsetzt“ über die Anschuldigungen seien. Daher möchte man sich aufrichtig entschuldigen. Der Rechtsanwalt, der eine Reihe von Betroffenen vertritt, sagt, dass das „Spinnennetz der Korruption und des Missbrauchs in diesem Unternehmen unglaublich war“.

Schwere Vorwürfe gegen Al-Fayed

Die Erzählungen der Frauen wiegen schwer. Eine Frau sagt, sie sei ein Teenager gewesen, als sie in einer Wohnung von Al-Fayed vergewaltigt worden war. Eine andere Frau spricht darüber, dass der Milliardär „ein sexuelles Raubtier ohne jeglichen moralischen Kompass“ sei und er die Angst im Unternehmen „kultiviert“ hat.

Bereits in der Vergangenheit hatte es Vorwürfe gegeben, wonach Al-Fayed Frauen begrapscht und sexuell missbraucht habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Vergewaltigung wurde laut BBC im Jahr 2015 eingestellt. Ein früherer Harrods-Manager sagte der BBC, die sexuellen Übergriffe des Chefs seien in dem Unternehmen allgemein bekannt gewesen und es habe häufiger Anspielungen oder Witze darüber gegeben.