Es wäre sein Tag gewesen, der siebente Verhandlungstag eines Strafprozesses, der in Frankreich schon als Jahrhundertprozess gilt. Der Tag, an dem Dominique Pélicot seiner Ex-Frau Gisèle hätte ins Gesicht sehen müssen. Der Tag, an dem man ihn zu seinen Taten befragt hätte. Warum hat er seine Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit dem Psychopharmaka Lorazepam betäubt, missbraucht und von mindestens 72 Männern vergewaltigen lassen?