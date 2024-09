An einer Schule im US-Bundesstaat Georgia hat es am Mittwoch offenbar eine Schießerei gegeben. Dabei sind laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Nachrichtensender CNN vier Personen getötet und weitere 30 verletzt worden. Eine Person sei festgenommen worden, hieß es vom Büro des zuständigen Sheriffs. Rettungskräfte und Einheiten der Polizei waren demnach an der Apalachee-High-School in Winder (Bezirk Barrow) im Einsatz.

Die Schule informierte die Eltern der Schüler darüber, dass das Gebäude wegen der Schüsse abgeriegelt worden sei. Die Eltern wurden aufgefordert, keinesfalls zur Schule zu kommen. Nach Informationen des Senders Fox 5 Atlanta wurden Verletzte vor Ort von Rettungskräften behandelt.