Marcus Maurer gilt als angesehener Dermatologe und Allergologe an der Berliner Charité. Seit 31. Juli gilt er als vermisst. Der Mediziner verschwand während seines Familienurlaubs in San Bartolomeo am Lago Maggiore. Wie italienische und deutsche Medien übereinstimmend berichten, brach Maurer am Morgen des 31. Juli zu einer Wanderung auf den Monte Giove auf, von der er nicht mehr zu seiner Frau, seinem Bruder und seiner Tochter zurückkehrte. Was mit ihm passiert ist, ist seither ein Rätsel.

Die italienischen Behörden suchten bereits intensiv nach dem Professor des Universitätsklinikums. Maurers Handy soll sich vor seinem Verschwinden noch mit dem Schweizer Telefonnetz Swisscom verbunden haben. Der Gipfel des Monte Giove, Maurers ursprüngliches Ausflugsziel, liegt eigentlich südwestlich des Ortes San Bartolomeo, der sich direkt an der Grenze zur Schweiz befindet.

Social-Media-Aufruf von Maurers Familie

Vier Tage lang versuchten Rettungsteams der Feuerwehr, der Bergrettung und Alpinspezialisten der Soccorso Alpino della Guardia di Finanza den Arzt zu finden. Auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt. Die Hoffnung zu Beginn war groß, denn die Temperaturen waren mild und Maurer hätte sich mit seiner Fachkenntnis auch selbst versorgen können, hieß es. Rund einen Monat später stehen die Chancen schlecht.

Seine Familie hat allerdings noch nicht aufgegeben und mobilisiert alle möglichen Kräfte. Auf Social Media wird ein Aufruf geteilt, sich bei Hinweisen zu melden. Eine Belohnung von 3000 Euro ist ausgerufen.