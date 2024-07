Eine alte Journalistenregel lautet: „Hund beißt Mann ist keine Story, Mann beißt Hund aber schon“. Ein Vorfall in Indien beweist dies eindrucksvoll. Dort hat ein Arbeiter eine Schlange kurzerhand totgebissen.

Santosh Lohar, der derzeit an einem Eisenbahnprojekt in Rajouli (indischer Bundesstaat Bihar) arbeitet, wurde in seiner Unterkunft im Schlaf von einer Schlange gebissen. Indischen Medienberichten zufolge soll der 35-Jährige so wütend über den Biss gewesen sein, dass er dreimal zurückbiss - das Tier verendete daraufhin.

„In meinem Dorf gibt es den Glauben, dass man, wenn man von einer Schlange gebissen wird, zweimal zurückbeißen muss, um das Gift zu neutralisieren“, wird der Mann in indischen Zeitungen zitiert. Lohar jedenfalls hat der Schlangenbiss im Nachhinein nicht geschadet, er überlebte den Angriff. Sicherheitshalber ließ er sich aber behandeln. Unklar ist, welche Schlange Lohar gebissen hat.