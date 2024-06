Ein Sonderpolizist ist am heutigen Samstag vor der israelischen Botschaft in Belgrad angegriffen worden. Auf den Beamten sei mit einer Armbrust geschossen worden, teilte Innenminister Ivica Dačić mit. Der am Hals verletzte Polizist habe das Feuer auf den Angreifer erwidert und diesen getötet, so der Minister, der von einem „klaren Terrorangriff“ sprach.

Im Zusammenhang mit dem Angriff sei eine Person festgenommen worden, sagte Dačić weiter. Der Angreifer sei ein Anhänger der Wahhabiten-Bewegung serbischer Abstammung.