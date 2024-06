Angenehme Wetterwechselbäder sehen anders aus: Nach der drückenden Hitzewelle, die die Temperaturen in vielen Staaten Südeuropas zuletzt über die 40-Grad-Marke klettern ließ, werden in dieser Woche vermehrt orkanartige Stürmen und Starkregen in der Region erwartet. Tennisballgroße Hagelkörner prasselten am Wochenende bereits in Nordbosnien auf zerspringende Windschutzscheiben und verwüsteten Obstplantagen.