Nach einer mutmaßlich antisemitisch motivierten Vergewaltigung einer Zwölfjährigen bei Paris hat die französische Polizei drei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren festgenommen. Das Mädchen war nach eigenen Angaben am Samstag im nordwestlich der Hauptstadt gelegenen Vorort Courbevoie mit einem Freund in einem Park, als sie von drei Buben in ein Lagerhaus gezerrt und vergewaltigt wurde. Dabei sei sie mit dem Tode bedroht und antisemitisch beleidigt worden, hieß es weiter. Ihr Freund habe zwei der Angreifer identifizieren können.

Zwei Tage nach dem Vorfall wurden die drei Verdächtigen festgenommen, berichtet die französische Zeitung „Le Figaro“ und beruft sich dabei auf Informationen aus „zuverlässigen Quellen“. Das Nachrichtenportal „Le Noveau Detective“ berichtet, dass einer der Täter der Ex-Freund des Opfers sein soll. Der Ex-Freund des Mädchens soll behauptet haben, aus Rache gehandelt zu haben, nachdem er herausgefunden hatte, dass das Mädchen Jüdin ist – eine Information, die sie ihm vorenthalten hatte.

Das Mädchen war am Samstagabend mit einem Freund in einem Park nahe ihrer Wohnung, als drei Jungs sie in das Lagerhaus zerrten. Laut ihrer Aussage schlugen sie sie, vergewaltigten sie mehrfach, zwangen sie sexuellen Handlungen und drohten dabei mit Mord, während sie antisemitische Bemerkungen machten. Der antisemitische Hintergrund habe sich bestätigt, als auf dem Foto eines der Jungen, dem Ex-Freund, das Foto einer brennenden Israel-Flagge entdeckt wurde, so „Le Noveau Detective“.

Nachdem die Täter geflohen waren, meldete das Mädchen die Tat der Polizei, sie wurde dabei von ihren Eltern und dem Freund begleitet, der eine Beschreibung von zwei der drei Verdächtigen liefern konnte. Das Opfer wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und zur gerichtsmedizinischen Abteilung für weitere Untersuchungen transportiert. Die von der Staatsanwaltschaft Nanterre der Territorialbrigade zum Schutz der Familie anvertrauten Ermittlungen führten zur Festnahme der drei Verdächtigen, die in Polizeigewahrsam oder – bei Minderjährigen unter 13 Jahren – in Untersuchungshaft gebracht wurden.

Die Zahl antisemitischer Straftaten hat sich nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Beginn des Gaza-Krieges auch in Frankreich deutlich erhöht.