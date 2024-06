Da staunten Kristen und Noah Dweck, die im beschaulichen Örtchen Waitsfield nahe Waterbury im US-Bundesstaat Vermont leben, nicht schlecht, als sie zwei Schwarzbären in ihrem Garten vorfanden. Und einer der Bären hatte es sich bereits in der Hängematte im Garten bequem gemacht und schaukelte darin offensichtlich ganz entspannt.

Ganz gelassen nahm die Situation auch Noah Dweck. Schnell zückte er sein Smartphone und filmte die kuriose Szenerie. Mit dem nötigen Abstand von seinem Haus aus. „Wir leben in einem sehr aktiven Bärenreservat Die Bären sind an den Kontakt mit Menschen gewöhnt, deshalb nehme ich an, dass sie die Hängematten anderer Leute schon gefunden haben.“ Der waldreiche US-Bundesstaat Vermont trägt den Beinamen Green Mountain State und hat eine große, stabile Schwarzbärenpopulation. Lautstark versuchte Dweck dennoch, die Bären zu verscheuchen. Was ihm erst nach einiger Zeit gelang.