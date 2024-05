Sie bestehen aus gekochtem, breitgewalztem und getrocknetem Mais, enthalten eine nicht zu unterschätzende Menge Zucker, werden mit Vorliebe wahlweise in Milch, Fruchtsaft oder Joghurt ertränkt und sind in Millionen von Haushalten weltweit beim Frühstück nicht wegzudenken: die Cornflakes (Corn=Mais, Flakes=Flocken). Heute vor 130 Jahren, am 31. Mai 1894, ließ der US-amerikanische Arzt John Harvey Kellogg die Frühstücksflocken patentieren. Sein Ziel war, mit ihnen zu einer gesünderen Ernährung beizutragen. Sein Bruder Will machte sie zum Welterfolg.