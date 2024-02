„Ein herausragender Finanzier, ein Förderer von Kunst und Kultur, ein hingebungsvoller Beamter, ein leidenschaftlicher Unterstützer wohltätiger Zwecke in Israel und der jüdischen Kultur, ein engagierter Umweltschützer und ein geliebter Freund, Vater und Großvater“, so beschrieb seine Familie Jacob Rothschild in der offiziellen Mitteilung zu seinem Tod am Montag.

Kunstmäzen und Geschäftsmann

Rothschild wurde 1936 als ältester Sohn von Victor Rothschild (3. Baron Rothschild) in Großbritannien geboren und begann seine Karriere im Familienbankhaus bereits im Alter von 27 Jahren. Neben seiner Tätigkeit im Finanzbereich machte sich Rothschild auch als Kunstmäzen einen Namen. So war er von 1985 bis 1991 Trustee der britischen National Gallery.

Der ehemalige britische Kulturminister Ed Vaizey bezeichnete Rothschild deshalb als „einen der größten kulturellen Philanthropen des Landes“. Ähnlich äußerte sich der britische Grundbesitzer Waddesdon Manor, der den Verstorbenen als „Geschäftsmann, Unternehmer, Philanthrop und kulturelle Führungspersönlichkeit“ würdigte.