Dieses Bild kennt man auf der ganzen Welt: Der Navagio-Strand auf der Insel Zakynthos im ionischen Meer. Eingerahmt von steilen Felswänden, ist die Bucht mit ihrem feinen, weißen Kies nur vom Meer her zugänglich. 1980 strandete hier in einem Sturm der Küstenfrachter „Panagiotis“. Angeblich war das Schiff mit einer Ladung geschmuggelter Zigaretten auf dem Weg von der Türkei nach Italien. Das rostige Wrack der „Panagiotis“ auf dem weißen Traumstrand wurde im Laufe der Jahre so etwas wie das Markenzeichen der Insel und eines der beliebtesten Fotomotive Griechenlands.