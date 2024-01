Auf dem Flug von Bangkok nach Phuket schlich sich am 13. Januar eine Schlange an Bord der AirAsia-Maschine und löste bei den Passagieren Panik aus. Auf rund 10.000 Metern Höhe bereitete sich das Flugzeug bereits auf die Landung vor, als die Schlange von den Passagieren bemerkt wurde. Das Personal könne sich nicht erklären, wie das Tier in die Maschine der malaysischen Fluglinie gelangt sei, hieß es gegenüber „CNN“.

Ein TikTok-Video zeigt, wie sich das Kriechtier im Dachbereich des Flugzeugs von Gepäckfach zu Gepäckfach schlängelt und die Passagiere erschrocken ihre Plätze verlassen. Doch es dauerte nicht lange, bis ein Flugbegleiter die Situation erfolgreich entschärfte. Mithilfe einer Plastikflasche gelang es ihm nach mehreren Versuchen, die Schlange in eine Plastiktüte zu treiben. Die Fluggesellschaft gab an, dass ihre Crew für solche Vorfälle gut geschult sei und in all dem Chaos die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe. Das Video hat bereits über drei Millionen Aufrufe und wurde nach Angaben der Fluggesellschaft wurde das virale Video von einem Passagier aufgenommen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits 2022 bei AirAsia-Airways. Damals wurde an Bord eines Inlandsfluges in Malaysia eine weiße Python entdeckt, was zu einer Umleitung des Fluges führte. Nach Angaben der Fluggesellschaft könne ein solcher Fall von Zeit zu Zeit vorkommen, sei aber äußerst selten.